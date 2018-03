Momentul in care cortegiul presedintelui Ucrainei, Petro Porosenko, a lovit in plin un barbat care traversa o strada din Kiev. Impactul, surprins de camere de supraveghere - VIDEO

Momentul in care barbatul in varsta de 88 de ani este aruncat de masina, a fost surprins de camerele de supraveghere. In imagini se vede cum acesta alearga ca sa reuseasca sa treaca strada, dar este luat pe capota de o masina din cortegiu.

Presa ucraineana scrie ca doar soferul autoturismului implicat in accident a oprit, iar ceilalti si-au vazut de drum. Batranul a ajuns la spital cu o fractura la picior si o comotie cerebrala.