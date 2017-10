Momentul in care Donald Trump arunca suluri de prosoape unor sinistrati din Puerto Rico - VIDEO

Preşedintele american a găsit de cuviinţă să se distreze aruncând suluri de prosoape de hârtie unor sinistraţi adunaţi într-o biserică.



Nu a fost singurul lucru îndoielnic pe care l-a făcut în timpul vizitei, la două săptămâni după ce uraganul Maria a afectat acest teritoriu din Caraibe.



Autorităţilor le-a atras atenţia că ajutoarele pentru Puerto Rico destabilizează bugetul. Iar pe sinistraţi i-a îndemnat să se distreze.



Pe de altă parte, le-a spus localnicilor că uraganul Katrina a fost o catastrofă adevărată, pentru că a provocat mii de morţi. În condiţiile în care ei au un bilanţ de doar 16 persoane care şi-au pierdut viaţa atunci.

President Trump throws paper towels into the crowd at a Hurricane Maria relief event in Puerto Rico https://t.co/FLHYyPsaLD