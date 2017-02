Momentul in care o femeie isi vede sotul decedat, soldat american, in sicriu: "Nu a existat nimeni care sa nu planga"

Mai tarziu, Lis a declarat pentru WNCT ca Tara i-a dat permisiunea sa posteze pe internet inregistrarea, multumindu-i pentru acest lucru si sperand ca si altii vor vedea sacrificiile facute de familiile militarilor.

Conform People, cea care a filmat se numeste Lisa West Williams si, la un moment dat, astepta sa iasa din avionul in care se afla, pe aeroportul Raleigh-Durham, cand a vazut ca din compartimentul destinat bagajelor era scos un sicriu invelit cu steagul SUA.

Acolo se afla trupul neinsufletit al lui Shawn Thomas - un soldat american al Beretelor Verzi, in varsta de 35 de ani - care a murit in timp ce-si servea patria, pe 2 februarie, intr-un accident auto in Niger, Africa.

Barbatul, tata a 4 copii, facea parte din Fortele Speciale si se afla la a 8-a misiune atunci cand a murit.

In timp ce filma, Lisa a surprins momentul in care vaduva Tara si-a intampinat sotul decedat. Imbracata toata in negru, ea si-a pus mana pe cosciug, apoi si-a plecat capul, parand ca plange. Ulterior, langa ea au aparut cateva rude si prieteni, inainte ca 6 militari sa vina sa preia sicriul.

"A fost o onoare sa ma intorc acasa cu avionul cu acest PATRIOT! Dumnezeu sa o binecuvanteze pe sotia si pe familia sa. Nu a existat nimeni care sa nu planga langa mine", a scris femeia pe Facebook.

Pana acum, acest clip a fost vazut de peste 8,5 milioane de ori.

Mai tarziu, Lis a declarat pentru WNCT ca Tara i-a dat permisiunea sa posteze pe internet inregistrarea, multumindu-i pentru acest lucru si sperand ca si altii vor vedea sacrificiile facute de familiile militarilor.

"A vrut ca oamenii sa-si dea seama ca acest lucru se intampla in fiecare zi. Sunt multi barbati si femei care ajung acasa in cosciuge, iar acestia au facut sacrificiul suprem pentru noi", a spus ea la postul de televiziune.