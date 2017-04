Din imagini se vede cum sunt aruncate oua in directia presedintelui, iar garzile de corp incearca sa faca fata situatiei. Televiziunea de stat care transmitea evenimentul a intrerupt imediat emisia. Presedintele nu a vrut sa comenteze incidentul, care a avut loc in contextul protestelor din Venezuela. Oamenii cer demisia sefului stat, acuzat ca a creat o dictatura in tara.