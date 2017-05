Momentul in care Trump l-a impins pe premierul Muntenegrului pentru a ajunge in fata la summitul NATO. VIDEO

Intreaga scena a fost surprinsa de reporteri. Trump l-a impins destul de tare pe seful Guvernului viitorului membru al blocului militar, sub privirile amuzate ale premierului ungar Viktor Orban.

Presedintele american a ajuns miercuri la Bruxelles, pentru a participa la primul sau summit NATO, la care Romania este reprezentata de presedintele Klaus Iohannis.

Sick. Trump shoved Duško Marković of Montenegro–newest NATO member & under threat by Putin–to get to front for photo pic.twitter.com/cJ6UHYGac0

— Paula Chertokaaaa (@PaulaChertok) May 25, 2017

During his visit to NATO headquarters, Trump moves in front of Montenegro Prime Minister Dusko Markovic to be in front of the group pic.twitter.com/kYDfshnVrp