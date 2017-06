Americanul a oprit masina in care se afla in momentul in care a observat ca din fata vine, cu viteza foarte mica, un autovehicul care intrase pe contrasens. Si-a dat seama ca soferului ii este si a decis sa-l ajute. A sarit in vehicul prin geamul deschis, a oprit masina, iar apoi i-a acordat barbatului primul ajutor. Scena a fost surprinsa de camera de bord instalata intr-un alt vehicul.