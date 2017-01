Momentul in care un dulap se prabuseste peste doi copii in timp ce se jucau in camera lor. Reactia unuia dintre frati - VIDEO

Un monitor video amplasat in camera unor gemeni lasati nesupravegheati a surprins momentul in care copiii se catara pe sertarele unui dulap, insa mobilierul cade peste ei. Unul dintre gemeni ramane prins sub greutatea dresser-ului, in timp ce fratele sau, intr-un gest eroic, il salveaza impingand dulapul.

Baiatul incepesa planga, insa parintii lor au dat asigurari ca nici unul dintre gemeni nu a fost ranit. Parintii au decis sa faca publice imaginile pentru a atrage atentia asupra acestor tipuri de pericole. "Putea sa fie si mai rau, nu vrem sa se intample asta si altor familii" au explicat ei.