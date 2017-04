Momentul in care un tanar este ucis in timpul protestelor din Paraguay. Ministrul de Interne si seful Politiei au fost demisi

Manifestantii furiosi au fortat intrarea in Congres si au dat foc cladirii.

Autoritatile au arestat patru ofiteri de politie dupa ce un manifestant, Rodrigo Quintana, a fost ucis. Liderii politici i-au adus un omagiu victimei, iar trupul sau neinsufletit a fost depus la sediul Partidului Liberal, de opozitie, din capitala tarii, Asuncion. Politicienii au condamnat crima si au cerut deschiderea unei anchete.

Paraguay: high-ranking officials sacked over activist's death https://t.co/CBVn4xV89D pic.twitter.com/h6WI216toV

Aproximativ 200 de protestatari au fost retinuti, dar multi au fost eliberati intre timp. Protestele au izbucnit dupa ce Senatul a votat vineri, intr-o sesiune speciala in spatele usilor inchise, sa ii acorde lui Cartes dreptul de a candida pentru un nou mandat. Douazeci si cinci de alesi au votat masura, cu doi mai multi decat cei 23 necesari pentru a fi aprobata.

Opozantii spun ca amendamentul constitutional va slabi institutiile democratice din tara si ca votul a fost ilegal.

Amid raging protests in #Paraguay over the re-election bill, police killed a 25-year-old man in a raid at the liberal party's headquarter. pic.twitter.com/dGKE6384pN

— teleSUR English (@telesurenglish) April 1, 2017

Propunerea trebuie aprobata si de Camera Deputatilor, unde pare sa se bucure de o sustinere importanta. Votul, ce urma sa aiba loc sambata, a fost amanat pana la calmarea situatiei in tara.

Presedintele tarii a indemnat la calm si la oprirea violentelor, intr-o declaratie publicata pe Twitter. “Democratia nu este cucerita sau aparata cu violenta si puteti fi siguri ca acest guvern va continua sa faca eforturi pentru a mentine ordinea in republica”, a spus el. „Nu trebuie sa le permitem catorva barbari sa distruga pacea, linistea si binele general al poporului”, a adaugat Cartes.

Violentele vin in conditiile in care mii de oameni de afaceri si reprezentanti guvernamentali se afla la Asuncion saptamana aceasta, pentru reuniunea anuala a Bancii Interamericane de Dezvoltare.

Inaltul Comisariat ONU pentru Drepturile Omului a anuntat ca urmareste evenimentele. “Le cer liderilor politici sa evite incitarea la violenta si sa caute dialogul”, a declarant reprezentantul regional al Comisariatului pentru America de Sud.