Momentul in care un tsunami de mici dimensiuni "matura" litoralul olandez, FILMAT. Cum este explicat fenomenul extrem de rar - VIDEO

Potrivit ziarelor locale, acest fenomen este atat de rar intalnit in Olanda incat este pentru prima data cand este filmat, relateaza Daily Mail.

Fenomenul bizar s-a inregistrat in urma cu cateva zile, la ora 5:45 dimineata, fiind filmat de la balconul unui hotel din statiunea Zandvoort.

Barbatul care a surprins momentul pe camera striga de mai multe ori "tsunami!", nevenindu-i, parca, sa creada ca se intampla cu adevarat.

Nicio persoana nu a fost ranita in urma evenimentului.

Fenomenul unic este numit meteotsunami sau tsunami meteorologic si este provocat de schimbarile bruste ale presiunii atmosferice.

In ziua in care s-a inregistrat, in Olanda a fost vreme urata, ploioasa, iar pe mare s-au inregistrat furtuni.

Ultimele doua meteotsunami s-au inregistrat in Olanda in 2004 si 2006.