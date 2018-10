Momentul in care valuri de 8 metri lovesc malurile cu brutalitate in Grecia. 3 oameni, de negasit - VIDEO

Autorităţile elene au decretat stare de urgenţă în localităţile afectate de ploile torenţiale. În timp ce Zorba ameninţă acum Turcia.

Sudul peninsulei Peloponez şi nordul insulei Evia au fost cel mai grav afectate de furtuna tropicală Zorba. Valuri de aproape opt metri înălţime au lovit malurile cu brutalitate. Au scufundat ambarcaţiuni şi au inundat terasele şi falezele.

Vântul, care a suflat şi cu o sută de kilometri pe oră, a smuls copaci din rădăcină şi a lăsat case fără acoperişuri. Iar ploile torenţiale au umflat râurile care s-au revărsat pe şosele şi au luat pe sus autoturisme.

Localitatea Nea Kios, din Peloponez, a fost evacuată în totalitate din cauza inundaţiilor. Pompierii au primit peste 1300 de apeluri de la oameni care au rămas blocaţi cu maşinile pe şoselele transformate în râuri furioase sau în locuinţele luate cu asalt de ape.

kalamata, #Greece this afternoon a short time ago. Heavy rain and rough seas affecting the area from #medicane #zorbas stay tuned for updates here.... report: Birkanacars #severeweather #extremeweather pic.twitter.com/cDJRxegi7O