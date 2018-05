Momentul surpriza de la nunta regala: Beckham si Elton John s-au pupat pe gura - VIDEO

Printul Harry al Marii Britanii, nepotul reginei Elisabeta a II-a, si logodnica sa, Meghan Markle, s-au casatorit religios astazi iar la marele eveniment au fost invitati de marca din toata lumea. Un moment surprinzator a avut loc atunci cand David Beckham s-a intalnit cu Elton John.

Legenda din muzica este foarte apropiat de familia Beckham, fiind nasul baiatului cel mare al lui David si Victoria, Brooklyn. Comentatorul BBC a fost surprins astfel cand David Beckham si Elton John s-au pupat pe gura atunci cand s-au vazut la nunta regala.

Anyone get on David Beckham kissing Elton John on the mouth.... then Elton John started licking his lips 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 #RoyalWedding pic.twitter.com/cb5usnV6rP