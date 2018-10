Monstri si personaje din filme horror au invadat pentru cateva ore strazile capitalei chiliene. Sute de oameni au participat la traditionalul mars zombie oraganizat in ajun de Halloween - VIDEO

Masti, proteze, lentile de contact si zeci de litri de sange artificial. Niciun efort nu e prea mare ca sa atragi atentia intr-o multime de oameni costumati, la Zombie Walk. In 10 ani, de cand se organizeaza marsul din Santiago, oamenii au inceput sa dea dovada de tot mai multa inventivitate.

Participantii petrec ore bune la machiaj, pentru a avea o infatisare cat mai ingrozitoare. Mortii vii nu doar au defilat prin oras, ci s-au straduit sa se sperie intre ei sau pe trecatori.

Victor FUENTES, ORGANIZATOR ZOMBIE WALK: “La fel ca in fiecare an este foarte distractiv. Este un eveniment petrecut mai mult cu familia si prietenii.”

Inspirat de serialul american “The Walking Dead”, primul mars zombie a avut loc la Sacramento, statul american California, in 2001. Intre timp, fenomenul a devenit global, raspandindu-se in Europa si America Latina. In cele mai multe locuri, se organizeaza in preajma Halloweenului.