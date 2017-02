Moonlight a primit Oscarul pentru cel mai bun film al anului, desi initial musicalul La La Land fusese anuntat victorios castigator - VIDEO

"Continuaţi să visaţi, pentru că visele noastre de astăzi vor aduce dragoste, compasiune şi umanitate poveştilor de viaţă de mâine. "

Dupa ce actorii peliculei La La Land au multumit publicului pentru cel mai ravnit trofeu Oscar, prezentatorii au anuntat ca au comis o greaseala, dupa ce au primit un plic pentru o alta categorie. De fapt, filmul Moonlight este marele castigator.

"Este o greşeală. Moonlight! Băieţi, voi aţi câştigat pentru cel mai bun film. Nu este o glumă. "

"Nu ştiu ce să spun. Încă nu cred că este real. "

Totusi, filmul La La Land a luat cele mai multe premii Oscar aseara, 6 in total. A luat trofeele pentru cea mai originala melodie, cea mai buna coloana sonora dar si pentru cel mai bun regizor.

La Gala Premiilor Oscar au fost desemnati si cei mai buni actori. Casey Affleck a devenit cel mai bun actor in rol principal, pentru prestatia sa din drama Manchester by the Sea. Iar cea mai buna actrita in rol principal a fost desemnata Emma Stone, pentru rolul din pelicula La La Land.

"Mulţumesc mamei mele, tatălui, fratelui meu Spencer şi surorii Crissy, întregii mele familii. Vă iubesc atât de mult. "

Gala nu a trecut fara glume cu iz politic. Jimmy Kimmel a facut sala sa izbucneasca in ras, dupa ce a vorbit despre Donald Trump.

"Au trecut mai mult de 2 ore de gală, iar Donald Trump nu a scris despre noi nici măcar o dată. Încep să-mi fac griji în privinţa asta.

Inainte de ceremonie, starurile de la Hollywood au avut de trecut proba covorului rosu. Vedetele au stralucit la propriu."

Premiile Oscar sunt decernate anual de Academia Americana de Film. Sunt considerate cele mai prestigioase trofee din cinematografie. Prima editie s-a dat in 1929.