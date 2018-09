Moscova acuza Kievul, de asasinarea fostului lider al regiunii separatiste proruse Donetk. Autoritatile ucrainene spun ca Zaharcenko a fost ucis de catre clanurile crimnale din regiune la comanda rusilor - VIDEO

Decesul lui Zaharcenko a fost raportat de agentia de presa a rebelilor. Conform informatiilor oferite de agentie, auto-proclamatul lider a murit "in urma unui act terorist". Presa locala mai scrie ca explozia putea fi cauzata de o bomba, care a fost instalata si camuflata preventiv intr-o lampa in cafeneaua in care se afla liderul, iar ulterior activata de la distanta.

“A avut loc o explozie. Foarte puternica, la noi asa ceva inca n-a fost.”

Au fost arestate mai multe persoane, iar presa din regiune scrie ca ar fi sabotori ucraineni. Ministerul rus de Externe a acuzat Kievul de asasinarea lui Zaharcenko, iar presedintele Vladimir Putin a numit josnic ceea ce ar fi facut ucrainenii, precizand ca asta este inca o dovada ca nu are rost sa fie cautate solutii pasnice de rezolvare a confilictului.

Secretarul Consiliului de Securitate al Ucrainei spune ca uciderea liderului de la Donetk este o consecinta a luptei clanurilor criminale locale. Alexanddr Turcinov nu exclude ca Zaharcenko a fost lichidat de catre serviciile de securitate ruse. Fost mecanic, Zaharcenko, a fost ales presedinte al autoproclamatei Republici Donetk, in urma alegerilor din 2014.

Alexander ZAHARCENKO: “Vom construi impreuna cu voi casele noastre, fabricile si minele. Vom intoarce locuintele care au fost distruse, vom invata si educa impreuna copiii nostri. Pe strazile noastre nu vor fi nici explozii, nici bombe, nici munitii.”

Dupa asasinarea lui Zaharchenko, seful autoproclamatei republici a devenit Dmitrii Trapeznikov, care pana acum a ocupat functia de vicepremier. In afara de Zaharcenko si alti lideri separatisti au fost ucisi in asasinate in ultimii ani. Autoritatile separatiste au acuzat, de fiecare data, serviciile speciale ucrainene.

Dupa decesul lui Zaharcenko, in Donetk au fost decretate trei zile de doliu. Au fost intezise manifestatiile. Inclusiv elevii vor incepe pe 4 septembrie anul scolar. Peste zece mii de oameni au murit din 2014 si pan acum in conflictul din estul Ucrainei.