Moscova acuza SUA de incalcarea drepturilor internationale, dupa ce au avut loc perchezitii la consulatul rus - VIDEO

Desi presa rusa a scris ca apartamentele angajatilor de la consulate au fost verificate de mascati, din imaginile surprinse in timpul perchezitiilor se vede cum un barbat, care ar fi un agent FBI, a batut la usa si nici macar nu a intrat in toate camerele.

Anterior, s-a vehiculat ca angajatii consulatului vor trebui sa-si paraseasca locuintele, tot pana pe 2 septembrie. Totusi, oamenii au fost anuntati ca mai au timp pana la sfarsitul lunii.

"Ne-au promis că până pe 30 septembrie, putem să ne folosim de aceste locuinţe. După data de 30, trebuie să le părăsim."

Mascatii insa au aparut la consulatul rus de la San Francisco si anexele diplomatice de la Washington DC si New York. Odata ce acestia au patruns in interior, accesul in cladire a fost interzis pentru angajati. Doar doi reprezentanti rusi au fost lasati sa urmareasca actiunile agentilor de la FBI. Moscova a trimis Casei Albe o nota de protest si a declarat ca in asa fel au fost incalcate drepturile internationale. De partea cealalta, SUA sustin ca verificarile au avut loc doar pentru a vedea daca cerintele impuse pentru angajatii rusi au fost respectate. Washington-ul a cerut Rusiei inchiderea consulatului rus din San Francisco si a doua anexe diplomatice din Washington DC si New York, drept raspuns pentru Moscova, dupa ce a redus la jumatate numarul de angajati americani din cadurl misiunilor diplomatice din Rusia.

Kremlinul a declarat ca vor urma masuri drastice.