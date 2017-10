Moscova acuza Washingtonul ca a inlaturat ilegal drapelul Rusiei de pe cladirea consulatului rus din San Francisco si a misiunii comerciale de la Washington - VIDEO

Dupa ce la inceputul lunii septembrie au inchis consulatul rus din San Francisco, dar si misiunea comerciala din Washington, aseara de pe aceste cladiri au disparut drapelul Rusiei.

Oficialii americani au precizat ca aceste imobile nu mai beneficiaza de imunitate diplomatica si ca au scos steagurile cu “respect”. Acest gest insa a infuriat Moscova. Ambasadorul rus in Statele Unite a spus ca actiunea este ilegala si a trimis o scrisoare de protest catre autoritatile americane. Oficialul a mai cerut ca drapelele sa fie reintoarse la locul lor.

Si ministerul rus de Externe a criticat gestul americanilor, amenintand ca ar putea urma un raspuns dur. Disputa diplomatica ruso-americana a inceput inca in decembrie anul trecut, cand Barack Obama a expulzat 35 de diplomati rusi, acuzati ca ar fi agenti si a inchis doua cladiri diplomatice rusesti in New York si Maryland. Iar in luna iulie, Moscova a cerut Washingtonului sa-si reduca personalul diplomatic din Rusia cu 455 de oameni.