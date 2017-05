Moscova avertizeaza SUA. Kremlinul asteapta ca Washingtonul sa redeschida cele doua cladiri care apartin ambasadei Rusiei in SUA, inchise inca in decembrie anul trecut - VIDEO

Moscova asteapta ca Washingtonul sa redeschida cele doua cladiri care apartin ambasadei Rusiei in Statele Unite, inchise inca in decembrie anul trecut. In caz contrar, Rusia va fi nevoita sa introduca masuri similare. Avertismentul vine din partea unui consilier rus pentru politica externa, care a amintit si despre cei 35 de diplomati rusi expulzati de Barack Obama, tot in decembrie 2016.