Moscova este afectata de cele mai mari ninsori din aceasta iarna. In ultimele doua zile a nins aproape fara oprire - VIDEO

In aceste conditii traficul pe strazi a fost paralizat. Tototdata, politia a anuntat ca in ultimele 24 de ore s-au produs circa 700 de accidente rutiere in care si-a pierdut viata un om, iar 30 au fost raniti. Serviciile de deszapezire ale primariei lucreaza la capacitate maxima si cu greu fac fata situatiei.

Ninsorile puternice au schimbat si graficul zborurilor pe aeroportul Domodedovo, cel putin 30 de curse aeriene fiind amanate. Meteorologii spun ca noaptea trecuta a fost si cea mai geroasa la Moscova, cu temperaturi de pana la minus 15 grade.