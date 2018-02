Moscova este in nameti. Zeci de scoli au fost inchise, din cauza ninsorii abundente, iar pe drumuri au fost inregistrate sute de accidente - VIDEO

Mari batai de cap au avut soferii inca inainte de a porni la drum, intrucat trebuiau sa-si curete automobilele de stratul imens de zapada, depus in timpul noptii.

„Ieri, mi-am curatit masina, pe care era un strat de zapada de 30-40 de centimetri. Astazi, povestea se repeta. „

Multi nu au putut iesi nici macar din curte, din cauza drumurilor necuratate.

„Este imposibil sa iesi, pentru ca nu este curatat. Masina se pune pe burta.„

30 de mii de drumari si peste 15 mii de autospeciale au fost mobilizate la Moscova, pentru a face ordine pe strazi. Pana acum, au fost evacuati mai mult de un milion de metri cubi de zapada. Sute de accidente au fost inregistrate intr-o zingura zi.

Din cauza vremii, s-au format ambuteiaje kilometrice, iar zeci de soferi au ramas blocati in nameti, avand nevoie de ajutorul salvatorilor. Peste o mie si 500 de arbori, care nu au mai rezistat de la greutatea zapezii, au fost pusi la pamant.

In zeci de scoli, orele au fost anulate, iar in unele institutii, cei din administratie au anuntat ca pot veni la lectii doar elevii care vor reusi sa ajunga la scoala. 250 de sate au ramas fara electricitate. Unii, insa, au decis sa profite de zapada si au iesit cu snowboardurile.AMBIANTA Altii au mers in parcuri ca sa-si faca poze.

"Parca suntem intr-un parc fermecat. Este foarte frumos."

Sinopticienii sustin ca furtuna de zapada se va domoli maine. In schimb, meteorologii prognozeaza ca urmatoarele zile vor fi cele mai friguroase din acest an, la Moscova.