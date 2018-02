Moscova isi revine incet dupa cele mai abundente ninsori din ultimul secol. Drumarii au lucrat toata noaptea pentru a curata strazile - VIDEO

Moscova a scapat de ninsorile abundente, care a ingropat capitala rusa sub jumatate de metru de zapada. Acum insa drumarii au o misiune grea - de a curata drumurile. Mii de angajati ai primariei lucreaza non-stop pentru a face luna pe strazi.

”Drumul este lunecos, dar se poate de mers incetisor si atent.”

”Astazi drumurile au fost curatate, avem pe unde merge, ieri a fost haos.”

Cu toate acestea, soferii sunt indemnati sa circule deocamdata cu transportul public, in conditiile in care autoritatile spun ca pentru deszapezirea orasului va fi nevoie de zece zile.

”Noaptea trecuta a fost evacuat 1 milion 200 de mii de metri cubi de zapada. In urmatoarele 24 de ore cred ca va fi mai mult. De la inceputul iernii au fost evacuate aproximativ 16 milioane de metri cubi de zapada.”

Ninsorile s-au domolit, insa moscovitii nu scapa de probleme. Meteorologii avertizeaza ca zilele ce urmeaza vor fi cele mai friguroase din aceasta iarna. Noaptea trecuta termometrele au indicat minus 16 grade Celsius. Iarna a venit in forta si in Balcani.

In Bosnia ninge fara oprire de doua zile, iar mii de localitati au ramas izolate. Si in Croatia e multa zapada pe strazi, unde au avut loc peste 200 de accidente. Iar in Spania, unde e cod portocaliu de ger si viscol, pe numeroase drumuri si autostrazi se circula cu mare dificultate.

”De multi ani nu am vazut asa zapada.”

”Ninge de doua zile, dar azi-noapte a nins de doua ori mai mult. S-a asternut un metru de zapada sau mai mult.”

Meteorologii spanioli au anuntat ca ninsorile vor continua si in zilele urmatoare.