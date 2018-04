Moscova, lovita de o furtuna puternica. Un strat de zapada s-a asternut si in alte localitati din Rusia: "A nins mult. Autobuzele nu merg" - VIDEO

Imaginile au fost filmate astazi in orasul rus Kirov. Parca ar fi mijlocul iernii, zapada s-a asternut pe masini si copaci. A nins toata ziua acolo, iar oamenii si-au luat lopetile si au inceput sa curete drumurile. Acelasi peisaj si in alte localitati.

“Ieri a fost soare si nu era zapada. Astazi, iata ce se intampla. Inca ninge.“

Uimiti de ceea ce vad, rusii s-au intrecut cu filmulete pe retelele de socializare.

“Am iesit de la munca si incerc sa ajung acasa. A nins mult. Autobuzele nu merg. “

Peste 10 regiuni din Rusia au fost lovite de furtuna, anunta presa locala. Sute de localitati au ramas fara curent electric, iar circulatia transportului public a fost sistata pentru cateva ore.

Rafalele puternice de vant au doborat arbori si piloni de eletricitate, care au cazut peste automobile. Mai grav este ca 25 de persoane au fost ranite, iar 2 au murit. Printre victime este o fetita de 12 ani, peste care s-a prabusit un tomberon, luat pe sus de vant.

"Am vazut cum tomberonul a fost ridicat in aer si s-a prabusit peste acele 3 fetite.“

Rafalele puternice de vant si ninsoarea a distrus acoperisurile caselor si gardurile.

"Bine ca am plecat si nu am lasat masina aici. Este un dezastru ce vedem aici. Garajul a fost distrus. “

In aeroporturi, zeci de curse au fost amanate. Sinopticienii au emis cod portocaliu de vreme rea in 12 regiuni si anunta ca si in zilele urmatoare vor cadea.