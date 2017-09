Moscova, mirata ca exercitiile militare Zapad-2917 au creat multa panica in Occident. Purtatorul de cuvant al liderului de la Kremlin a spus ca nu sunt acceptabile acuzatiile internationale - VIDEO

”Atunci cand la frontiera tarii sunt dislocate 10 mii de trupe, simtim presiune. Nu cred ca posibilitatea (de invazie) este mare, dar cine stie? Daca acum trei ani cineva ar fi spus ca Rusia va ocupa Crimeea, nimeni nu ar fi crezut.”

”Cred ca mereu vom avea o amenintarea din partea Rusiei, orice ar face ea. Sigur ca exista un pericol.”

Asta cred locuitorii din Kiev despre exercitiile militare desfasurate de Rusia si Belarus. Oamenii spun ca Moscova este in stare de orice, asa ca autoritatile trebuie sa fie pregatite. Ingrijorate sunt si mai multe tari membre NATO, mai ales statele baltice, care cred ca dupa aceste manevre, Rusia ar putea lasa soldati permanenti in Belarus. De partea cealalta, oficiali de la Moscova incearca sa calmeze spiritele.

Alexandr FOMIN, VICEMINISTRU AL APARARII RUSIA: ”Exercitiile sunt pasnice. Au un caracter defensiv.”

Si purtatorul de cuvant al lui Vladimir Putin a declarat ca valul de agitatie in legatura cu aceste exercitii nu-si are rostul. Dmitri Peskov sustine ca orice tara are dreptul de a efectua astfel de manevre. Zapad-2017 a inceput ieri. La exercitii au fost mobilizati, dupa cum anunta Minskul si Moscova, aproape 13 mii de soldati, 70 de avioane si elicoptere militare, dar si 270 de tancuri. Manevrele se vor incheia peste cinci zile.