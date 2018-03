Moscova raspunde Londrei cu aceeasi moneda. Rusia a anuntat ca va expulza mai multi diplomati britanici de pe teritoriul sau - VIDEO

Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a anuntat ca Rusia va expulza in curand mai multi diplomati britanici de pe teritoriul sau. Lavrov nu a precizat, insa, numarul exact al acestora si nici ce termen vor avea la dispozitie pentru a parasi tara. Rusia ii acuza pe britanici ca au creat aceasta situatia tensionata ca fac un show politic.

Maria ZAHAROVA, PURTATOR DE CUVANT, MINISTERUL DE EXTERNE DIN RUSIA: “Pot confirma inca o data ca Londra refuza sa ne ofere vreo informatie in acest caz. Nici nu a fost vorba sa ne ofere o mostra a substantei gasite la fata locului. Vedem ca aceasta campanie de dezinformare si acest show politic va continua. Este o tentativa de a folosi ONU pentru a promova aceasta isterie antiruseasca.”

De cealalta parte, ministerul apararii al Marii Britanii sustine ca autoritatile vor astepta reactia Rusiei la masurile luate de britanici ieri dupa care vor decide cum procedeaza.

Gavin WILLIAMS, MINISTRUL APARARII AL MARII BRITANII: “Ceea ce a facut Rusia la Salisbtry este absolut oribil si scandalos. Ce am facut noi, a fost un raspuns la aceste actiuni. Daca sincer, Rusia ar trebui sa se dea la o parte si sa taca.”

Astazi premierul Marii Britanii, Theresa May a mers intr-o vizita la Salisbury, orasul in care Serghei Skripal si fiica sa au fost otraviti cu o substanta chimica. Aceasta a discutat cu toate serviciile implicate in investigatie si le-a dat asigurari ca au sustinerea conducerii tarii. Marea Britanie a anuntat ieri ca rupe relatiile cu Rusia si ca 23 de diplomati rusi vor fi expulzati.

Theresa May a facut anuntul spunand ca Moscova este vinovata de otravirea agentului Serghei Skripal si a fiicei acestuia. Cei doi se afla in continuare in coma la spital. In total 38 de persoane au avut de suferit dupa ce au intrat in contact cu substanta neuroparalizanta.