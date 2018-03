Moscova trebuie sa explice in cel mult 24 de ore de ce fostul agent rus Serghei Skripal si fiica acestuia au fost otraviti cu o substanta neurotoxica de uz militar - VIDEO

Theresa MAY, PREMIER MAREA BRITANIE: “Asadar exista doua versiuni ale celor intamplate. Ori a fost o actiune directa a statului rus impotriva tarii noastre, ori guvernul rus a pierdut controlul asupra acestei substante interzise care aduce consecinte distrugatoare si a lasat-o sa ajunga in mainile altora.”

Ministrul de externe, Boris Johnson, i-a cerut ambasadorului rus in Marea Britanie, sa ofere imediat informatii despre atacul cu Novichok, programul rusesc din care face parte substanta.

Theresa MAY, PREMIER MAREA BRITANIE: “Miercuri vom analiza in detaliu raspunsul statului rus. In lipsa unui raspuns credibil vom concluziona ca aceasta actiune reprezinta o utilizare ilegala a fortei de catre statul rus impotriva Regatului Unit.”

Moscova inca nu a reactionat cu un raspuns concret la solicitarile guvernului Marii Britanii. Intrebat ieri, la un forum agricol despre acuzatiile britanicilor, Vladimir Putin a evitat sa raspunda clar.

Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE FEDERATIEI RUSE: “Astazi eu sunt implicat in discutii despre gospodarie agricola, ca sa le usurez viata oamenilor, iar dumneavoastra veniti aici cu asa intrebari. Incercati sa ajungeti mai intai la niste concluzii exacte, dupa care vom discuta acest subiect.”

Marea Britanie este sustinuta cu ardoare de Statele Unite. Seful diplomatiei americane, Rex Tillerson, s-a declarat indignat ca Rusia ar fi responsabila de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale, precizand, ca are incredere in concluziile britanicilor. Acelasi lucru l-a declarat si Casa Alba.

Sarah HUKABEE SANDERS, PURTATOR DE CUVANT CASA ALBA: “In prezent stam alaturi de aliatul nostru, Regatul Unit. Britanicii lucreaza acum pentru a pune cap la cap detaliile pe care le au si noi vom continua sa-i ajutam si vom fi alaturi de ei in acest proces.”

Skripal si fiica sa, gasiti in stare de inconstienta la Salisbury, pe 4 martie, sunt spitalizati si in prezent, manifestand simptome de intoxicare cu o substanta neuroparalizanta, care l-a afectat in masura mai mica si pe politistul britanic care s-a apropiat primul de ei. In total, 21 de persoane au primit ingrijiri medicale dupa ce au inhalat vapori ai substantei folosite in atac.