Moscova va trebui sa ia masuri in cazul in care Washingtonul isi va disloca unitati militare in Cipru - VIDEO

Moscova va trebui sa ia masuri in cazul in care Washingtonul isi va disloca unitati militare in Cipru. Declaratia a fost facuta ieri de purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe. Intre timp, Statele Unite se pregatesc sa trimita o nava militara in Marea Neagra, pe fondul tensiunilor dintre Rusia si Ucraina dupa incidentul din stramtoarea Kerci.