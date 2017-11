Motiunea de cenzura a picat. Surse: doar 156 de voturi ”pentru” - VIDEO

Potrivit unor surse Ştirile ProTV, au fost doar 156 de voturi ”pentru”. Pentru a trece, erau nevoie de 233.

Moţiunea de cenzură a PNL a fost depusă la Parlament vinerea trecută şi a fost citită, luni după-amiază, într-o şedinţă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului.

Tot joi, PNL i-a chemat în Parcul Izvor pe cei nemulţumiţi de actuala guvernare, pentru a face un lanţ uman în jurul Palatului Parlamentului în timpul dezbaterii moţiunii de cenzură.

LIVE UPDATE:

14:03 Moţiunea de cenzură a picat. Potrivit unor surse Ştirile ProTV, au fost doar 156 de voturi pentru.

14:00 Votul s-a încheiat, urmează ca în scurt timp să se anunţe rezultatul. PSD şi ALDE nu au însă vreo emoţie.

13:35 ”Am avut o discuţie de suflet cu pensionarii. Am vorbit despre suflet”, a declarat Liviu Dragnea, la ieşirea de la întâlnirea cu pensionarii PSD.

13:00 A început votarea moţiunii de cenzură.

Liberalii şi parlamentarii USR au reuşit să strângă doar 148 de semnături şi ar avea nevoie de 233 în total pentru a reuşi să demită Guvernul. UDMR a anunţat că nu va participa la vot.

12.46: Preşedinţii Parlamentului, Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu, participă la o reuniune a organizaţiei de pensionari a PSD.

Reuniunea Consiliului Naţional al Organizaţiei de Pensionari a PSD a început în jurul orei 12.00, la puţin timp după debutul dezbaterii în camerele reunite ale Parlamentului a moţiunii de cenzură „PSDragnea, în campanie mumă, la putere ciumă”.

Liviu Dragnea, Călin Popescu Tăriceanu şi mai mulţi lideri şi parlamentari PSD participă la această reuniune a pensionarilor social-democraţi.

12.13: Mihai Tudose a afirmat, în Parlament: „Vă hazardati efectiv, afirmând că am pierdut bani din colectarea taxei auto. Am citit în moţiunea dumneavoastră că educaţia ar fi în declin. Vorbiţi mult despre vaccinuri. La preluarea guvernării de la Guvernul minunat, erau vaccinaţi 12-13% dintre copii. Astăzi sunt vaccinaţi peste 70%. România are o situaţie economică stabilă, sustenabilă. A veni cu aceste ştiri false despre dezastru în România, dumneavoastră, prin acest demers, faceţi rău ţării”, informează HotNews.ro.

La finalul discursului premierului Tudose, din sală au ieşit imediat Liviu Dragnea, Călin Popescu Tăriceanu şi majoritatea parlamentarilor PSD-ALDE.