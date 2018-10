Motivul incredibil pentru care omul care a ucis 70 de criminali in serie este liber

Considerat psihopatul perfect, Filho a ucis 10 oameni pana la implinirea varstei de 18 ani. El si-a inceput seria de crime cu omul care l-a concediat pe tatal sau pe nedrept pentru ca ar fi furat mancare de la locul de munca. Apoi a continuat cu adevaratul vinovat al faptei.

Mai tarziu, Filho avea sa-si ucida tatal pentru ca acesta o omorase pe mama sa cu maceta. Filho a mers in vizita la inchisoarea unde se afla tatal sau si l-a injunghiat de mai multe ori in inima.

Dat in urmarire pentru faptele sale, Filho s-a indragostit de o femeie, Aparecida Olympia, care a fost omorata de membrii unei bande de hoti. Asa a inceput seria de vanatoare a criminalilor in serie. El i-a cautat pe oamenii care i-au ucis sotia si s-a razbunat.

Apoi a ajuns la inchisoare, acolo unde a ucis 47 de detinuti, care erau toti criminali in serie. In mod incredibil insa, Filho este in prezent liber in Brazilia. El a fost condamnat in total la 528 de ani de inchisoare pentru aceste crime, insa pedeapsa maxima ce poate fi executata in Brazilia este de doar 30 de ani.

Autoritatile au reusit sa-i mai dea inca 4 ani in plus de detentie pentru toate crimele efectuate la inchisoare. Din 2007, Filho este liber in Brazilia si a mai fost arestat o singura data, in 2011, pentru ca a provocat un scandal la locul sau de munca.