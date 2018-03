Motivul pentru care politistii pun mana pe masinile pe care le opresc in trafic. Stiai asta?

Chiar daca nu ti s-a intamplat vreodata, e bine sa stii acest lucru. Poate ca ai vazut in alte cazuri ori chiar in filme ca politistii romani obisnuiesc sa puna mana pe masinile pe care le opresc in trafic, fie ca este vorba de controale de rutina sau de oprirea unor soferi care au incalcat legea.

Motivul pentru care politistii fac acest lucru are o explicatie logica. Ei trebuie sa isi lase amprenta pe masina oprita, pentru a lasa o dovada ca s-au aflat aproape de acesta. In cazuri de urgenta, cum ar fi fuga vehiculului, acesta va putea fi identificat mai usor dupa amprentele lasate de politist.

In prezent, dezvoltarea tehnologica si montarea camerelor de bord pe masinile de politie nu mai necesita neaparat aceasta practica, insa multi politisti continua sa pastreze obiceiul.