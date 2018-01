Motivul pentru care un moldovean stabilit in Italia a ramas fara vehicul si s-a ales si cu o amenda de peste 4 mii de euro - VIDEO

Moldoveanul in varsta de 33 de ani se afla la volanul unui camion, care avea si o remorca cu placute de inmatriculare moldovenesti. Politistilor le-a atras atentia remorca, care transporta un Audi Q3.

Dupa verificari, politistii au gasit in microbuz 90 de colete, care urmau sa ajunga in tara noastra. Oamenii legii i-au cerut sa prezinte autorizatia internationala, care ar permite transportarea coletelor dintr-o tara in alta.

Pentru ca nu avea documentele necesare, moldoveanul a fost amendat cu 4100 de euro, iar vehiculul i-a fost retinut pentru trei luni. Cat despre automobilul de marca Audi, politistii au aflat ca si acesta apartinea unui cetatean moldovean.