Motociclistul italian, Valentino Rossi, dat in judecata de un cuplu de moldoveni, stabilit in peninsula: acestia cer 114 mii de euro

Potrivit presei din peninsula, cei doi moldoveni care timp de 10 ani au avut grija de vila motociclistului au fost licentiati in 2016, dupa ce li s-a spus ca locuinta de care ingrijeau urmeaza sa fie vanduta. Astfel, vila nu a afost vanduta nici pana acum, iar cuplul cere ca Rossi sa le plateasca 114 mii de euro pentru 6 luni in care nu au lucrat, dar si pentru orele pe care le-au lucrat suplimentar timp de 5 ani.

Vazand ca din momentul in care au fost concediati, timp de un an de zile, vila nu a fost vanduta, moldoveanul de 62 de ani si sotia sa de 60 de ani l-au actionat in judecata pe Rossi pentru a primi despagubiri, adica banii pentru orele lucrate in plus timp de 5 ani.

Timp de 10 ani, moldoveanul a avut un salariu lunar de 2600 de euro, iar femeia primea lunar 1600 de euro. Astfel, avocatul celor doi moldoveni sustine ca motoclistitul ar trebui sa le plateasca clientilor sai 114 mii de euro.

"Am rugat judecatorul sa-l audieze pe Valentino Rossi si sa confirme faptul ca in 2006 i-a angajat pe clientii mei si le-a cerut sa aiba grija de vila, asa cum ar face-o cu propria lor casa. Cerem ca judecatorul sa-l impuna pe Rossi sa plateasca ceea ce le datoreaza clientilor mei, dupa ce acestia au suferit o trauma, dupa ce au fost concediati in mod abuziv pe 24 si 27 decembrie 2017", a declarat avocatul celor doi moldoveni.

De cealalta parte, avocatul lui Rossi spune ca motociclistul nu i-ar fi pus pe cei doi moldoveni sa lucreze ore suplimentare si ca niciodata nu s-ar fi aflat la vila ca se le dea vreo indicatie, scrie sursa citata.

Valentino Rossi are 38 de ani. Este un pilot italian de motociclism viteză şi multiplu campion mondial. Este unul dintre cei mai de succes piloţi din toate timpurile, cu nouă campionate mondiale câştigate - din care şapte la clasa regină.