Motorul aeronavei Blue Air, avariat de o pasare: „Am intrat intr-un soc”

Piloţii au reuşit să-l controleze şi, după o jumătate de oră, au revenit în siguranţă la sol. Reprezentanţii companiei aeriene au declarat ulterior că avaria a fost provocată de o pasăre sau de un animal de mari diminensiuni care în timpul decolării a ajuns în turbina motorului.



Aeronava Blue Air cu 80 de pasageri la bord a decolat de pe aeroportul din Cluj-Napoca la ora 21.41, cu destinaţia Bucureşti. Imediat după ce s-a desprins de la sol, în cabină s-a auzit un zgomot puternic, iar din motorul stâng au sărit scântei.



Turnul de control a sesizat avaria şi a luat legătura cu comandantul. În timp ce piloţii încercau să afle ce s-a întâmplat, la bordul avionului un Boeing 737 a început să se instaleze panică.



Maria, pasageră: „S-a auzit aşa că o bubuitură şi a incept să vibreze super tare avionul şi scotea sunete extra ciudate, ca o maşină de spălat, efectiv. Lumea era foarte panicată. Toţi se întrebau de ce sună aşa tare. Scaunele parcă aveau vibromasaj.”

Când au realizat că au o problemă la motorul stâng, piloţii au păstrat comanda manuală a aeronavei şi au încercat să o stabilizeze. În plus, avionul era prea greu şi nu puteau ateriza imediat, aşa că responsabilii de la manşă au transmis turnului de control că vor survola o vreme zona, ca să mai consume din combustibil.

Turnul de control: „Blue messenger 3, November Romeo, ce intenţii aveţi? Te rog, aşteaptă, 3 November Romeo! Blue messenger 3 November Romeo, îţi poţi menţine altitudinea şi să te indepti pe pista 25?”

Pilot: „O să urc la 8000.”

Între timp, insotititorii de bord au încercat să îi liniştească pe pasageri şi, aşa cum cer procedurile, pilotul le-a spus oamenilor ce se întâmplă.

Pilot: „Din cauza unei eroi de funcţionare a motorului stâng, aceasta aeronavă va ateriza din nou pe aeroportul din Cluj-Napoca pentru a face verificările necesare.”

După ce au auzit zgomotul puternic şi au văzut fumul gros care ieşea de la motor pasagerii, speriaţi, au început să îţi contacteze rudele. Au trimis mesaje îngrijoraţi de faptul că pilotul aeronavei a decis întoarcerea de urgenţă la sol.

Maria, pasageră: „În momentul ăla a cam cuprins panica pe toată lumea, s-a încălzit super tare în cabină, a început să miroasă a ars. Am început să intru în panică foarte tare, am intrat într-un şoc, nu am mai putut să leg cuvinte, mi-a luat foarte mult până mi-am revenit.”

Adriana, pasageră: „A început să se audă un sunet foarte ciudat, m-am panicat şi văzând atâţia oameni în jurul meu că se agită. M-am simţit în periocol la un moment dat, sincer. Vrei, nu vrei, e frică până la urmă.”

Întoarcerea aeronavei pe aeroportul din Cluj a fost dirijată de controlorii de la Napoca Approach.

Iuliu Pop, purtător de cuvânt Aeroportul Avram Iancu Cluj: „Aeronava a revenit la sol după aproximativ 40 de minute şi a aterizat în siguranţă.”

Maria, pasageră: „Ieşea fum când am aterizat. Ni s-a spus că: „lăsaţi-vă lucrurile în cabină şi coborâţi de urgenţă din aeronavă.” Şi mi se pare că au zis, nu ştiu exact, că am fost foarte panicată, că viaţa e mai importantă decât lucrurile.”

După ce au coborât pasagerii, echipele tehnice au inspectat aeronava. Reprezentanţii Blue Air au transmis că „motorul a fost impactat în urma ingestiei unui FOD, un animal sau o pasăre, chiar la ridicarea aparatului de la sol. După cum se poate observa şi din imagini, motorul prezintă semnele clare ale ingestiei unui corp extern la decolare.

Călătorii au fost preluaţi de un alt avion şi au ajuns, în cele din urmă, la Bucureşti. Incidentul este anchetat de autorităţile aeronautice. Nu este, însă, o raritate. Au fost situaţii în care motoarele avionelor au aspirat mistreţi, câini şi chiar capre.