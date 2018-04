Motorul unui avion a explodat in aer, in SUA. O persoana a murit, iar alte 7 au fost ranite - FOTO si VIDEO

Pilotul a dus aeronava într-o zonă izolată pe pistă, unde pasagerii au fost debarcaţi. Avionul plecase din New York spre Dallas.

O femeie a murit. Conform BBC, tatăl unui pasager a declarat pentru NBC Philadelphia că o femeie a fost parţial aspirată pe geam, după ce o fereastră s-a spart. Ea a fost trasă înapoi de alţi pasageri. Alte 7 persoane au fost rănite.

What a flight! Made it!! Still here!! #southwest #flight1380 pic.twitter.com/Cx2mqoXVzY