Mult zgomot si lumina la Festivalul Lampioanelor in Taiwan si China: Sute de oameni si-au scris dorintele pe lampioane si le-au lansat spre cer - VIDEO

Magia incepe dupa apusul soarelui, cand strazile marilor orase din China parca prind viata. An de an, fiecare localitate incearca sa iasa in evidenta prin decoratiunile impresionante. In aceasta provincie, pe strazi a fost scos un dragon luminos de 82 de metri lungime, iar in parcuri au fost aduse felinare uriase, unele avand si peste 20 de metri inaltime. Sa vada toate aceste frumuseti au venit mii de oameni, care au marcat sfarsitul sarbatorilor dedicate Noului An al Cocosului.

A fost o noaptea alba si la Taipei, unde sute de lampioane au fost lansate simultan spre cer.

Inainte de asta, oamenii si-au scris pe ele cele mai mari dorinte in speranta ca in acest an se vor indeplini. Spectacolele au incheiat seria de ceremonii dedicate noului an chinezesc.