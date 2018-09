Muncitori romani, sclavi in Italia. Oameni platiti cu 4 euro pe ora, umiliti si tinuti in conditii mizere - GALERIE FOTO

Un nou caz de sclavie zguduie Italia. In spatiul public au aparut informatii privind un grup de romani exploatati in zona Toscana-Veneto. Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, a declarat ca ambasadorul Romaniei in Italia, George Bologan, se va deplasa de urgenta in zona pentru a verifica informatiile.