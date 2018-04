NASA va trimite in spatiu un satelit care sa caute planete pe care ar putea exista viata

Satelitul va fi lansat luni şi în scurt timp va începe să cerceteze cerul în căutarea unor corpuri cereşti asemănătoare Pământului.

La nouă ani de când şi-a început misiunea în spaţiu, timp în care a descoperit 2600 de exoplanete, telescopul Kepler se pregăteşte să iasă la pensie. Locul lui, ca principal “vânător de exoplanete” al NASA, va fi luat de satelitul TESS.

Sara Seager, director ştiinţific al misiunii: “Va cerceta aproape întreg cosmosul şi va analiza de la sute de mii la milioane de stele, în căutarea plenetelor care le orbitează.”

TESS va împărţi cerul în secţiuni şi o va analiza pe fiecare timp de 27 de zile.

Padi Boyd, Chief of the Exoplanets and Stellar Astrophysics: “Până la finalul misiunii ei, TESS va căuta exoplanete în 85% din cosmos.”

Astronomii speră că satelitul să le trimită imagini şi alte informaţii despre planetele care se aseamănă cu Pământul ca dimensiune şi mediu. Nu trebuie să fie foarte calde, dar nici foarte reci, pentru ca apa să poată exista în stare lichidă la suprafaţă.

Sara Seager, director ştiinţific al misiunii TESS: “Putem să facem diverse măsurători, precum masa planetelor, putem să analizăm atmosfera lor în căutarea vaporilor de apă şi a eventualelor semne de viaţă.”

Spre deosebire de Kepler, TESS va căuta surori ale planetei noastre mai aproape de casă.

Sara Seager, director ştiinţific al misiunii TESS: “Vom căuta cele mai apropiate stele şi, dacă sunt suficient de strălucitoare, le vom analiza în detaliu.”

Misiunea lui TESS va dura 2 ani, urmând ca munca să fie continuată, din 2020, de telescopul spaţial James Webb. Acesta va analiză în detaliu planetele descoperite de satelitul NASA, în speranţa că, într-un viitor nu foarte îndepărtat, roboţii vor ajunge la suprafaţa acestora pentru a căuta semne de viaţă.