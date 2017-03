Nationalistii ucraineni au blocat activitatea altor cateva banci rusesti din mai multe orase ale tarii: "Nu pot să-mi primesc banii" - VIDEO

Dupa ce au vandalizat mai multe filiale ale bancilor rusesti din Kiev, nationalistii s-au apucat de sediile aflate in alte mari orase. In Zaporojie, intrarea in banca Sberbank a fost blocata cu saci cu ciment si nisip, iar in Nikolaev filiala aceleasi banci a fost stropita cu vopsea rosie. Totul s-a intamplat in fata politistilor, care nu au intervenit.

”Nu pot să-mi primesc banii. Banca este închisă pentru că au venit nişte indivizi, care fac lucruri de neînţeles.”

Activistii au anuntat ca vor continua sa blocheze activitatea bancilor, pana cand acestea nu se vor inchide definitiv. Intre timp, conducerea bancii Sberbank, una dintre cele mai mari din Rusia anunta ca incearca sa gaseasca, cat mai rapid, o cale de iesire de pe piata ucraineana. Pe 16 martie, Ucraina a impus sanctiuni, pe termen de un an, impotriva a cinci filiale ale bancilor rusesti.

Acestea au primit interdictia de a retrage bani din Ucraina. Moscova a condamnat decizia. Boicotul impotriva bancilor rusesti din Ucraina a inceput dupa ce angajatii unor filiale au deservit clientii care s-au identificat cu acte emise de regimurile separatiste din estul tarii. Pe 18 februarie, Vladimir Putin a semnat un decret prin care documentele eliberate in Donekt si Lugansk sunt recunoscute in Rusia.