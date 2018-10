NATO desfasoara cele mai ample manevre militare de la Razboiul Rece incoace. La exercitiile, care au inceput in Norvegia, sunt mobilizati zeci de mii de militari din 31 de tari - VIDEO

NATO desfasoara cele mai ample manevre militare de la Razboiul Rece incoace. La exercitiile, care au inceput astazi in Norvegia, sunt mobilizati zeci de mii de militari din 31 de tari. Scopul este antrenarea aliantei pentru a veni in ajutor unuia dintre membrii sai in caz de agresiune. Este si un prilej de a aminti Rusiei despre solidaritatea statelor membre NATO, scriu jurnalistii occidentali.