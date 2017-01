NATO trimite 3000 de militari, 80 de tancuri si armament greu in Polonia. Reactia lui Putin: E o amenintare la adresa Rusiei

Adresandu-se reporterilor intr-o audioconferinta, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca Rusia considera masura drept o manevra agresiva de-a lungul frontierelor sale.

Circa 3.000 de militari, 80 de tancuri si armament greu urmau sa treaca joi frontiera poloneza dinspre Germania in cadrul unei desfasurari de forte ale NATO in Polonia, ca urmare a deciziei luate anul trecut de Alianta Nord-Atlantica in vederea consolidarii flancului sau estic, dupa anexarea peninsulei ucrainene Crimeea de catre Rusia.

Militarii se alatura astfel celor circa 1.000 de soldati care au sosit in aceasta tara in ultimele zile.

Dupa finalizarea desfasurarii de militari ai NATO in Polonia, aceasta tara central-europeana va dispune de o brigada blindata formata din circa 4.000 de militari, 90 de tancuri, 18 obuziere autopropulsate, 144 vehicule de lupta Bradley si 400 de vehicule Humvee.