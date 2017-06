NATO va ajuta Ucraina sa-si intareasca apararea cibernetica, a anuntat secretarul general al Aliantei: au fost inregistrate peste o mie de atacuri cibernetice - VIDEO

NATO va ajuta Ucraina sa-si intareasca apararea cibernetica, a anuntat secretarul general al Aliantei. Asta dupa ce ieri in tara vecina a avut loc un atac de proportii, care a creat un adevarat haos in mai multe companii, banci si institutii de stat. Hackerii au dat lovitura si in cateva tari din Europa, iar astazi, institutii si companii din Asia au anuntat ca au fost afectate.