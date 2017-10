Natura s-a dezlantuit in Romania. Doua persoane au fost ranite la Bucuresti, dupa ce copacii au cazut peste masinile in care se aflau. La munte a venit iarna cu zapada de jumatate de metru - VIDEO

Acest arbore, doborat de vantul puternic, a avariat doua masini, una parcata pe o strada, cealalta intr-o curte. Copacul a tras dupa el si cablurile de electricitate.

“A fost si un scurtcircuit la stalp, pe colt. Mai este un stalp care a facut un scurtcircuti foarte mare. Ne-am speriat am zis ca luam foc.”

Pompierii au intervenit si intr-un alt cartier, unde un copac scos din radacini a zdrobit un autoturism.

“Era uscat complet. E terminata si nici nu putem sa luam copacul de acolo, de peste ea.”

Dimineata pompierii au facut un bilant al interventiilor din timpul noptii. 146 de copaci au fost doborati de vant, fiind avariate 85 de masini. Totodata, din cauza vijeliei mai multe familii au ramas fara gaz.

“A venit furtuna, a rupt pomul, a cazut peste conducta mea de gaze, care e autorizata. Eu am ramas fara gaze, pomul e rupt in 10 bucati si conducta e rupta in sase.”

Iar la un spital din Bucuresti, un arbore a cazut peste una dintre sectiile unitatii medicale.

“- Au fost evacuati pacientii?- Da, au fost evacuati.- Au fost persoane ranite?- Nu.”

Ranit a fost un taximetrist in timpul zilei, tot din cauza unui copac care a ajuns peste masina sa. In masina se aflau si patru clienti. Pompierii au intervenit si in judetele Arges, Brasov, Timis sau Constanta, unde ieri meteorologii au emis cod galben de vant puternic si ploi. La munte insa s-a instalat iarna. In Bucegi stratul de zapada depaseste jumatate de metru.

Vremea s-a schimbat brusc si in regiunile din vestul Rusiei. In Kurgan, a viscolit toata noaptea, iar din cauza ghetusului s-au produs mai multe accidente. Pentru prima data in 15 ani, a nins in luna octombrie si intr-un sat din Kosovo. Meteorologii spun ca acum tre zile termometrele indicau 24 de grade Celsius, iar astazi maximele ajung pana la un grad.