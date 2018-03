Nava SUA scufundata in timpul celui de-al doilea Razboi Mondial, descoperita dupa 76 de ani - FOTO

USS Lexington a fost localizat la o adâncime de aproximativ 3 kilometri în Marea Coralilor, la aproximativ 800 de kilometri de coasta de est a Australiei.

Nava a fost pierdută în Bătălia din Marea Coralilor din 4-8 mai 1942 şi mai bine de 200 de membri ai echipajului au murit atunci în lupte.

Marina SUA a confirmat că nava a fost descoperită de o echipă de căutare condusă de co-fondatorul Microsoft, Paul Allen, scrie BBC.

Din imaginile făcute publice se poate observa că epava este foarte bine conservată. Descoperirea navei, împreună cu 11 dintre cele 35 de avioane, a fost făcută duminică.

“Lady Lex” went down with 35 planes. So far, #RVPetrel has found 11 of them. Here’s a look at two Douglas TBD-1 Devastators, resting on top of each other, and a close up of a Grumman F4F-3 Wildcat. https://t.co/19CuqvopwB pic.twitter.com/FEWZYD0iEo