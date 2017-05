Nave de razboi rusesti, detectate in apele Letoniei. Tara baltica primeste in aceste zile o forta multinationala NATO

Armata letona a anuntat duminica seara ca a detectat in zona economica exclusiva a Letoniei corvetele rusesti Liven, Morsansk si Serpuhov. Zona economica exclusiva este zona maritima adiacenta marii teritoriale a unui stat, care se extinde pana la maximum 200 mile marine in larg. Oficialii de la Riga spun insa ca navele Kremlinului s-au avansat pana la 4 mile de apele teritoriale ale Letoniei, a caror incalcare este considerata o amenintare de securitate.

Nu este prima data cand micul stat baltic se afla intr-o astfel de situatie. Cel mai recent incident a avut loc la sfarsitul lunii aprilie, cand un submarin rusesc a fost detectat la 6,5 mile marine de apele teritoriale letone.

Conventiei ONU privind dreptul marii (UNCLOS) nu stipuleaza clar daca Rusia ar trebui sau nu sa ceara acordul prealabil al autoritatilor de la Riga pentru incursiuni ale unor nave militare in zona economica exclusiva a Letoniei. Statele baltice se tem insa de o agresiune a Kremlinului, fie conventionala, fie una de tip „razboi-hibrid”.

In fata amenintarii rusesti, NATO a inceput in acestea primavata sa desfasoare in Letonia un batalion multinational format din 1.000 de militari canadieni, spanioli, italieni, polonezi, sloveni si albanezi. Forta ar urma sa fie desfasurata complet pana in iunie.

Serpuhov, una dintre corvetele detectate de letoni, este unul dintre cele mai noi modele ale flotei ruse . Este echipata, intre altele, cu rachete cu raza lunga de actiune "Kalibr", utilizate deja pentru lovituri impotriva pozitiilor gruparilor jihadiste in Siria in 2015.

Astfel de rachete, sustin mai multe bloguri din domeniul militar, ar putea lovi oriunde in Europa folosind focoase atat conventionale cat si nucleare. Acum 3 ani, Statele Unite au ridicat obiectii privind o posibila incalcare a Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare prin folosirea acestor rachete.