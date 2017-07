Socant. "Ne-am petrecut toata viata in cautarea lor." Trupurile unui cuplu disparut acum 75 de ani, gasite intr-un ghetar - FOTO

Marcelin si Francine Dumoulin au disparut fara urma in 1942 dupa ce s-au dus sa ingrijeasca vaci in Alpii elvetieni. Cuplul avea 7 copii si nimeni nu a mai stiut nimic de ei.

Saptamana trecuta, trupurile lor au fost gasite de un muncitor al cabinei de teleschi de pe ghetarul Tsanfleuron, din statiunea Les Diablerets, relateaza BBC.

"Ramasitele se aflau aproape unul de altul. Era un barbat si o femeie purtand imbracaminte care dateaza din perioada celui de-al doilea Razboi Mondial ", a declarat Bernhard Tschannen, directorul firmei de teleschi - Glacier 3000. "Trupurile au fost perfect conservate in ghetar, iar lucrurile lor erau intacte. Credem ca e posibil sa fi cazut intr-o crevasa unde au ramas de zeci de ani. Pe masura ce ghetarul s-a retras, trupurile lor au iesit la suprafata", a mai spus acesta.

Politia a declansat o ancheta in acest caz si se vor face teste ADN pentru a confirma identitatea celor doi.

"Ne-am petrecut toata viata in cautarea lor, fara sa ne oprim. Am crezut ca intr-o buna zi le-am putea oferi funeraliile pe care le meritau", a declarat in presa locala cea mai tanara fiica a cuplului, Marceline Udry-Dumoulin, acum in varsta de 75 de ani.