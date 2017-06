"Ne este frica sa mergem pe strazi si sa vizitam locurile aglomerate." Ce spun moldovenii care muncesc la Londra, despre atentatul de aseara - VIDEO

Viorel CROZU, MOLDOVEAN STABILIT LA LONDRA: “Eu am terminat lucru la ora 10. Am decis sa iau autobuzul si sa nu merg la tren. Am trecut pe langa o statie si am vazut ca politia nu permite oamenilor sa intre inauntru. Multa politie si ambulanta pe strada.”

Viorel spune ca era la circa trei kilometri de zona unde s-a produs atacul. A fost sunat de un prieten care i-a spus ce s-a intamplat si l-a indemnat sa fie atent. Atacurile din ultima perioada nasc frica printre locuitorii Londrei, spune tanarul.

Viorel CROZU, MOLDOVEAN STABILIT LA LONDRA: "Chiar si ieri mergeam pe strada si nici nu stii ce se poate intampla..este o frica."

Un alt moldovean care de un an munceste in capitala britanica ne-a spus ca desi pe strazi numarul politistilor a fost sporit, iar autoritatile indeamna la calm, oamenii sunt speriati.

Ion BOȚAN, MOLDOVEAN STABILIT LA LONDRA: “Toata zona e incercuita de politie, lumea e in panica, e speriata..”

Cand vorbeam cu el la telefon, Ion se afla chiar langa London Bridge, unde camionul a intrat in mai multi pietoni. In acel moment numerosi oameni aduceau un omagiu victimelor.

Ion BOȚAN, MOLDOVEAN STABILIT LA LONDRA: “E o multime de oameni, acolo unde a intrat masina sunt flori, lumanari..mii cam frica, e periculos..”

Lideri din intreaga lumea au condamnat atacul si au scris mesaje de sustinere poporului britanic. Condoleante au venit si din partea lui Igor Dodon, dar si a presedintelui Parlamentului si a premierului. Pavel Filip a transmis o scrisoare omologului sau britanic, in care isi exprima solidaritatea.

Si Vladimir Putin i-a transmis o telegrama premierului britanic, in care a condamnat atacul pe care l-a numit "Socant". Statele Unite, Germania si Franta s-au aratat ingrozite de atentatele de la Londra. Mesaje de incurajare au venit si din Frantei si Australia. Printre raniti sunt si cetateni ai acestor tari.

Edouard PHILIPPE, PREMIERUL FRANTEI: "Vreau să-mi exprim tristeţea şi solidaritatea faţă de victime, familiile lor şi faţă de poporul britanic."

Malcolm TURNBULL, PREMIERUL AUSTRALIEI: "Londra a fost din nou prinsă într-un atac terorist. Şi din nou trimitem simpatia şi dragostea noastră sinceră victimelor şi familiilor lor."

La Londra, nivelul de alerta ramane ridicat. Joi, in Marea Britanie vor avea loc alegeri parlamentare. Desi un numar mare de oameni a cerut ca scrutinul sa fie amanat, autoritatile au anuntat ca nu o vor face.