Neagu Djuvara a murit la varsta de 101 ani

Avea 101 ani şi a trăit evenimente cruciale. Ca martor al unui tumultuos veac de istorie, a scăpat de comunism la mustaţă, în 1947, a trăit în exil, inclusiv ca diplomat în Africa, şi a revenit cu dragoste în România după Revoluţie. Aici şi-a început a doua viaţă, ca istoric, şi a publicat numeroase cărţi, îndrăgite şi de publicul tânăr.

Unul dintre cei mai importanti istorici romani ai secolului XX, diplomat, filozof, jurnalist si romancier, Neagu Djuvara se nascuse la 18 august 1916, la Bucuresti, intr-o familie aristocrata de origine aromana. In perioada comunista, Neagu Djuvara si-a petrecut zeci de ani in exil, el revenind in tara dupa decembrie 1989.

Neagu Djuvara şi-a luat licenţa în Istorie la Sorbona, în 1937, şi trei ani mai târziu a devenit doctor în Drept, la Paris. În 1972, a obţinut doctoratul în Filosofie, tot în capitala franceză, urmând ca, în 1987 să primească Diploma Institutului Naţional de Limbi şi Civilizaţii Orientale din Paris.

Un sustinator al cercetarilor referitoare la istoria romanilor, preocupat, in special, de filosofia istoriei, Neagu Djuvara a scris 20 de volume, de specialitate si memorii, printre care se numara ‘Civilizatii si tipare istorice. Un studiu comparat al civilizatiilor’ (Paris, 1975), premiata de Academia Franceza in 1976, ’Intre Orient si Occident.

Tarile romane la inceputul epocii moderne’ (1995), ‘O scurta istorie a romanilor povestita celor tineri, seria Istorie’ (1999) si ‘Amintiri din pribegie’ (2005).

Numele sau apare si pe cateva volume colective, precum ‘Aromanii: istorie, limba, destin’ (1996, 2012) si ‘Cartile care ne-au facut oameni’ (2010).