Neatentia unui sofer a provocat un adevarat dezastru la o benzinarie din Ucraina. Dupa ce s-a alimentat la statia PECO, acesta a uitat sa scoata pompa din rezervorul masinii si a plecat. Ce a urmat - VIDEO

Momentul in care s-a produs deflagratia a fost surprins de camerele de supraveghere ale unei benzinarii aflate pe soseaua Kiev- Jitomir. Din imagini se vede cum automobilul marca Volkswagen, porneste din statia peco, unde inainte de asta a fost alimentat, insa cu tot cu pompa in rezervor. Masina nu parcurge nici un metru cand cele trei rezorvoare de combustibil se prabusesc, ridicand un nor de praf.

In acel moment soferul isi da seama ce a facut si franeaza, iar dupa cateva secunde se produce o explozie puternica. Flacari uriase au cuprins statia. Presa ucraineana scrie ca incidentul s-a produs la miezul noptii, in timp ce la statia PECO avea loc schimbul de ture. Satul sa astepte, soferul s-a auto-deservit, insa nu a scos pompa din rezervor inainte de a porni. Sistemul automat de stingere a incendiilor instalat la benzinarie, a functionat, insa nu a reusit sa potoleasca focul.

In consecinta intreaga benzinarie a fost disrtrusa. Nicio persoana nu se afla in zona cand s-a intamplat totul, iar soferul Volkswagen-ului a reusit sa se indeparteze suficient incat sa nu fie afectat, asa ca victime nu sunt. Pe marginea cazului a fost pornita o cauza penala, iar soferul care a provocat dezastrul ar putea sa plateasca toate prejudiciile aduse benzinariei.