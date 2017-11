Nebunia reducerilor a cuprins ieri intreaga lume. In SUA, magazinele au fost pline ochi. Americanii si-au cumparat televizoare si gadgeturi, iar unii s-au luat la pumni pentru a obtine produsul dorit - VIDEO

Odata deschise usile magazinelor, oamenii au dat buzna in ele pentru a pune mana pe un anumit produs. Cumparaturile s-au transformat intr-un adevarat maraton, americanii alergand in toate partile. Cei mai multi dintre ei au facut rand la electronice si electrocasnice, vandute chiar si la jumatate de pret.

Ca in fiecare an, Black Friday nu a trecut fara incidente. Unii s-au luat la pumni, iar politistii mobilizati in magazine cu greu au putut tine situatia sub control. Americanii s-au trezit cu noaptea in cap si s-au asezat in fata magazinelor care au anuntat reduceri considerabile. Cei care au experienta anilor trecuti, s-au instalat inca de joi in fata usilor. Au fost si dintre cei care au facut cumparaturi online.

”Cred ca am facut mai multe cumparaturi online anul asta decat anul trecut, dar nu extrem de multe. Imi place inca sa ma pierd in multimea din magazine, e distractiv.”

Black Friday are loc in ultima vinere din luna noiembrie.