Negocieri istorice in Kazahstan.Emisarii presedintelui Bashar al Assad si rebelii sirieni au discutat fata in fata - VIDEO

Negocierile de la Astana au menirea sa puna bazele viitoarelor negocieri pentru pace, care vor avea loc pe 8 februarie, la Geneva, sub egida ONU.

Kairat ABDRAKHMANOV, MINISTRUL DE EXTERNE, KAZAHSTAN: "Suntem dispuşi să acordăm orice sprijin şi asistenţă omologilor noştri, garanţi ai acestei reuniuni şi Organizaţiei Naţiunilor Unite, precum şi guvernului sirian şi grupărilor de opoziţie. "

Delegatia rebelilor este formata din 14 membri, carora li se adauga 21 de consilieri. Acestia sustin ca participa la negocieri din numele poporului sirian. De partea cealalta, la Astana au ajuns 10 emisari ai presedintelui Bashar al Assad, care spera ca dupa aceste discutii rebelii considerati moderati se vor indeparta de jihadistii gruparii Statul Islamic.

Grupurile rebele, sprijinite de Turcia, precum si regimul, sustinut de Rusia si Iran, au dat asigurari anterior ca discutiile vor fi centrate inainte de toate asupra intaririi armistitiului intrat in vigoare la 30 decembrie, care rezista oarecum in pofida incalcarilor sale cu regularitate de catre ambele parti. Conflictul din Siria dureaza de 6 ani, timp in care aproape jumatate de milion de persoane si-au pierdut viata.