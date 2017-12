Nemultumiti ca Mihail Saakasvili a fost eliberat, procurorii ucraineni spun ca vor ataca decizia instantei de la Kiev - VIDEO

Mihail Saakasvili si sustinatorii sai, printre care si cativa deputati, au aplaudat cand judecatorul a respins solicitarea procurorilor de a-l plasa in arest la domiciliu. Ex-presedintele Georgiei s-a aratat multumit ca a fost eliberat.

Mihail SAAKASVILI, POLITICIAN: ”Judecatoarea este foarte curajoasa. Stiu ca acum va fi presata. Ea este bravo, a facut totul corect si in conformitate cu lege.”

Afara, Saakasvili era asteptat de sute de oameni. Cu totii au mers in coloana pana in fata parlamentului ucrainean. Periodic, multimea se oprea pentru a-l asculta pe politician.

Mihail SAAKASVILI, POLITICIAN: ”Nu ne vom opri pana cand acest sistem oligarhic si corupt va fi distrus.”

Mihail Saakasvili si sotia acestuia au fost insotiti de sustinatori pana cand au ajuns in fata apartamentului politicianului. Intrebat de jurnalisti ce va face dupa ce a fost eliberat, Saakasvili a spus ca in primul rand va manca, in conditiile in care timp de trei zile a fost in greva foamei. Intre timp, procurorul general al Ucrainei a anuntat ca va face apel impotriva deciziei instantei judecatoresti de la Kiev.

Iurii Lutenko a spus ca va demonstra ca Mihail Saakasvili este vinovat. Fostul presedinte al Georgiei este invinuit ca ar fi incercat sa organizeze o lovitura de stat si sa-l inlature de la putere pe Petro Porosenko, fiind sprijinit de Rusia. Saakasvili a negat acuzatiile si a spus ca este un “prizonier al oligarhiei si al lui Vladimir Putin”. Mihail Saakasvili are 49 de ani. In 2014 el s-a mutat cu traiul in Ucraina. In Georgia, politicianul este acuzat de mai multe infractiuni, printre care si acte de coruptie.