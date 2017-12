Nemultumiti de modificarea legilor justitiei, mii de romani au iesit din nou in strada: "Cum poti sa stai in casa cand toata lumea te fura" - VIDEO

Inarmati cu pancarde, vuvuzele si haine groase, pentru ca frigul nu a fost tocmai usor de indurat, romanii din Bucuresti si-au strigat din nou nemultumirile.

“Cum poti sa stai in casa cand toata lumea te fura. Iti baga mana in buzunar dupa salariu, pensie. Trebuie sa fim condusi de hoti. Ne-a murit regele, ce ne-a mai ramas.”

Protestarii nu au fost lasati sa stea pe carosabil, asa ca la un moment dat, intre jandarmi si manifestanti s-au produs altercatii.

Ziua insa, in centrul Bucurestiului s-a asternut o liniste nefireasca. Protestatarii si-au demonstrat nemultumirile, legandu-se la ochi si la gura in semn ca nu li se permite sa vorbeasca si sa vada ceea ce se intampla.

“Daca aceste legi vor fi aprobate, aceasta tara va fi neputincioasa. Ramanem fara un sistem judiciar, ramanem fara legi.”

In ciuda ninsorii abundente, peste doua mii de oameni si-au dat intalnire aseara si in fata Prefecturii din Brasov. Au marsaluit apoi pe strazile orasului, fluturand un tricolor imens.

“Modificarile care trebuie facute, trebuie facute de oameni competenti si in liniste, nu in graba.”

Seara a fost sub semnul protestelor si in Cluj-Napoca. Cel putin sapte mii de persoane au manifestat revoltate, mai multi oameni chiar decat la Bucuresti, iar sute de voci s-au facut auzite si la Iasi. Intr-un mod original au protestat romanii din Sibiu, care s-au aliniat in fata sediului PSD, luandu-si cu ei si geamantanele.

Altfel spus, modificarile legislative ii obliga sa paraseasca tara, desi ei nu isi doresc acest lucru. Astazi, comisia speciala parlamentara pe domeniul justitiei se va reuni pentru a discuta amendamentele depuse de senatori la cele trei legi ale justitiei - statutul magistratilor, organizarea judiciara si CSM.